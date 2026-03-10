El Nikkei sube casi un 3 % a la apertura entre volatilidad por la crisis en Oriente Medio

Tokio, 10 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, recuperaba casi un 3 % en la apertura de este martes, tras desplomarse ayer por el alza de los precios del petróleo y entre las promesas de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de tomar medidas para evitar una crisis energética.

Diez minutos después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba un 2,91 % o 1.471,13 puntos, hasta situarse en 54.199,85 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 2,07 % o 73,99 puntos, hasta situarse en 3.649,83 enteros. EFE

