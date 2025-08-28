El Oporto ficha al dominicano Pablo Rosario

Lisboa, 28 ago (EFE).- El dominicano Pablo Rosario es el nuevo fichaje del Oporto, que ha cerrado un acuerdo con el OCG Niza francés por 3,75 millones de euros, informó este jueves el club luso en un comunicado.

A este valor se le sumará una remuneración variable máxima de 500.000 euros en función del cumplimiento de objetivos, precisó el conjunto portugués, que ha firmado un contrato de adquisición a título definitivo de los derechos de inscripción deportiva y 100 % de los derechos económicos del centrocampista.

Por otro lado, el Niza retendrá el valor correspondiente al 15 % de las ganancias de un potencial futuro traspaso y asumirá la responsabilidad del mecanismo de solidaridad adeudado a terceros, mientras que el Oporto declaró que no tendrá encargos con servicios de intermediación.

El acuerdo entre el club portugués y el jugador tendrá validez hasta el 30 de junio de 2029 e incluye una cláusula de rescisión que asciende a los 50 millones de euros.

En otro comunicado, los ‘dragones’ anunciaron que el jugador de 28 años, internacional por República Dominicana y el primer jugador con esta nacionalidad en la historia del Oporto, vestirá la camiseta número 13.

Hijo de padres dominicanos y nacido en 1997 en Ámsterdam, dio sus primeros pasos en el fútbol en el Feyenoord, al que le siguieron el DWS y Ajax.

Con apenas 18 años se estrenó en la segunda división neerlandesa con el Almere City FC y acabó convocado para los sub-19 de Países Bajos.

En el Oporto le conoce el técnico argentino Francisco Farioli, que lo entrenó en 2023-2024, así como Luuk de Jong, con el que coincidió en el vestuario del PSV de Eindhoven.

Durante la pasada temporada, jugó en 36 partidos, en los que marcó cuatro goles y dio una asistencia.

Con tres jornadas disputadas en la Liga de Portugal, el Oporto es segundo en la clasificación con 9 puntos, por detrás del Sporting, que tiene la misma puntuación. EFE

