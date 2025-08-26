El Orense vence a Delfín y sueña con el hexagonal final de la liga ecuatoriana

Guayaquil (Ecuador), 25 ago (EFE).- El Orense venció este lunes por 3-1 a Delfín y, con 41 puntos, pasó a soñar con acceder al hexagonal final del que saldrá el campeón de la primera división este año en Ecuador, en el cierre de la vigésima sexta fecha.

Pedro Pablo Velasco, el argentino Octavio Bianchi y un autogol del defensa Edilson Cabeza convirtieron los goles del triunfo del Orense, mientras que el argentino Jeremías Pérez Tica recortó las diferencias para Delfín, que continuó duodécimo, con 28 unidades.

A pesar de atacar menos, el Delfín fue el que se adelantó al aprovechar un penalti transformado en gol por el argentino Pérez Tica, que engañó por completo al portero Rolando Silva.

El Orense reaccionó y logró empatar con un potente disparo del extremo derecho Velasco, tras asistencia de Ángel Mena.

Desde la reanudación del partido, el Orense incrementó sus ataques sobre el arco de Delfín y logró el ansiado tanto de la remontada a través del defensa argentino Bianchi, con una remate de cabeza tras un tiro de esquina de Velasco.

El defensa Cabeza, en su afán por rechazar el balón desde corta distancia de la línea de meta, terminó empujando el balón al fondo de su arco para le tercero del Orense.

Al término de la vigésimo sexta fecha del torneo ecuatoriano, el Independiente del Valle continúa como líder solitario, con 56 puntos; seguido de Barcelona, y Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 44.

Las opciones para también clasificar al hexagonal final del que saldrán el campeón y los clasificados locales para las Copas Libertadores y Sudamericana de 2026, siguen en manos de Deportivo Cuenca, con 42 unidades, Libertad y Orense, con 41 puntos, cada uno.

La tabla de goleadores la comanda el ecuatoriano Byron Palacios, de Universidad Católica, con 16 tantos; seguido con 14 anotaciones por sus compatriotas Eber Caicedo, del Libertad; y Daniel Valencia, del Manta; mientras que con 13 goles figura el argentino Rafael Monti, del Vinotinto. EFE

