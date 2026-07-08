El Pachuca deja libre al goleador Enner Valencia y se rinde ante su leyenda con Ecuador

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Pachuca (México), 8 jul (EFE).- El Pachuca del fútbol mexicano anunció este miércoles la baja del delantero ecuatoriano Enner Valencia y se rindió ante la leyenda del jugador con su selección, con la cual participó en tres mundiales.

«¡Gracias, Enner; por las alegrías!», escribieron los Tuzos en sus redes sociales y luego, en un comunicado, agradecieron la entrega al equipo del goleador de 36 años.

Valencia tuvo dos etapas con los Tuzos, la primera en la temporada 2013-14, en el que anotó 18 goles en 25 partidos; la segunda en la campaña 2025-2026, después de la cual terminó con 26 dianas en 47 partidos.

«Enner, gracias por todo el esfuerzo y el talento aportado defendiendo este escudo, convirtiéndote en parte fundamental de esta historia. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos, con la certeza de que tu legado queda marcado en el corazón de nuestra afición», agregó el equipo.

La directiva del Pachuca reconoció la trayectoria del delantero con el equipo nacional de su país, con el cual jugó los Mundiales de 2014, 2022 y 2026.

Valencia jugó los cuatro partidos de Ecuador en el Mundial de este año, incluido el de dieciseisavos de final contra México, que los sudamericanos perdieron por 2-0.

Antes de ese encuentro, el veterano cedió el brazalete de capitán de la selección al centrocampista Moisés Caicedo, del Chelsea..

Pachuca cumple en estos días la parte final de su pretemporada, guiado por su nuevo entrenador, Benjamín Mora.

El equipo debutará en el torneo Apertura 2026 el próximo 18 de julio contra los Pumas UNAM en el Estadio Universitario de la Ciudad de México.

Será un duelo con ambiente de revancha porque Pumas eliminó a los Tuzos en la semifinal del pasado torneo Clausura, y con morbo porque el entrenador de los universitarios es el argentino Estaban Solari, quien hasta unas semanas era el manejador de Pachuca. EFE

gb/gbf