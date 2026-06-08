El papa critica que en Europa se vuelva a presentar el rearme como respuesta a las crisis

1 minuto

Madrid, 8 jun (EFE).- El papa León XVI criticó este lunes que en diversos lugares del mundo, y también en Europa, se vuelva a presentar el rearme como respuesta «a la fragilidad del escenario internacional» en su discurso en el Congreso de los Diputados.

En su intervención, el papa aseguró que «en el plano internacional, la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional». EFE

ccg-sam/slp/ep