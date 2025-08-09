El papa destaca la entrega a la Iglesia del fallecido cardenal argentino Karlic

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 9 ago (EFE).- El papa León XIV destacó la fidelidad y entrega «al servicio de Dios y de la Iglesia» del cardenal Estanislao Esteban Karlic, arzobispo emérito de Paraná (Argentina), quien falleció a los 99 años, en un telegrama enviado este sábado.

El telegrama, enviado al actual obispo de Paraná, Raíl Martín, el papa expresa su pésame y desea que los transmita a toda la comunidad eclesial.

«Recuerdo con estima a este abnegado e íntegro pastor que, durante largos años y con gran fidelidad, entregó su vida al servicio de dios y de la iglesia, llevando la luz del evangelio a diversos ámbitos de la vida y la cultura. Sirvió como sacerdote y obispo en las arquidiócesis de córdoba y paraná, y fue presidente de la conferencia episcopal argentina durante dos períodos consecutivos, recibiendo a mi predecesor san juan pablo ii en su viaje apostólico a ese país», escribe el papa en el telegrama.

Destaca además que, «entre otras tantas tareas e iniciativas pastorales a nivel local, nacional y continental, se ofreció generosamente al servicio de la Iglesia universal, siendo uno de los colaboradores en la redacción del catecismo de la Iglesia católica».

«Dando gracias a Dios por su vida de fe y su profundo amor a la Iglesia, ofrezco sufragios por el eterno descanso de su alma, para que el Señor jesús le otorgue la corona de gloria que no se marchita y, mientras lo encomiendo a la intercesión de nuestra señora del rosario, a todos imparto de corazón la bendición apostólica, como signo de esperanza cristiana en el señor resucitado», concluye el mensaje.

Karlic fue presidente de la Conferencia Episcopal en dos períodos consecutivos (1996-1999 y 1999-2002) y miembro destacado de la Comisión para la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica entre 1986 y 1992, trabajando junto a figuras como el cardenal Joseph Ratzinger, futuro papa Benedicto XVI.

El 10 de mayo, el cardenal Karlic fue intervenido para implantarle un marcapasos luego de un paro cardíaco, y tras su recuperación, el papa León XIV lo llamó para transmitirle su cercanía y oraciones. EFE

ccg/mar