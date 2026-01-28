El papa llama a las naciones a estar siempre alerta para evitar el «horror del genocidio»

Ciudad del Vaticano, 28 ene (EFE).- El papa León XIV llamó este miércoles a la comunidad internacional a permanecer «siempre alerta» para evitar que «el horror del genocidio vuelva a caer sobre ningún pueblo», al tiempo que reclamó un mundo libre de antisemitismo y persecución.

«Renuevo mi llamamiento a la comunidad de naciones para que esté siempre alerta, de modo que el horror del genocidio no vuelva a caer sobre ningún pueblo y se construya una sociedad basada en el respeto mutuo y el bien común», dijo el pontífice durante el saludo a los peregrinos de lengua italiana en su tradicional Audiencia General de los miércoles.

En su intervención, el papa recordó la celebración ayer del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una tragedia que, según subrayó, «causó la muerte de millones de judíos y muchas otras personas».

«En esta ocasión anual de doloroso recuerdo, pido al Todopoderoso el don de un mundo sin antisemitismo, sin prejuicios, sin opresión y sin persecución para ningún ser humano», afirmó León XIV. EFE

