El papa nombra responsable del Dialogo religioso al organizador de sus viajes

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 24 ene (EFE).- El papa Francisco nombró como prefecto del dicasterio (ministerio) para el Diálogo Interreligioso al cardenal indio George Jacob Koovakad, quien es el organizador de sus viajes internacionales y cargo que mantendrá, informó este viernes el Vaticano.

El cardenal, de 51 años, indio sucede al cardenal Ayuso Guixot, fallecido el pasado mes de noviembre. Nació en Chethipuzha (India) el 11 de agosto de 1973 y en 2006 ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede y fue enviado a la Nunciatura Apostólica en Argelia, como secretario.

Desde 2009 trabajó en la nunciatura Apostólica en Corea, desde 2012 en la de Irán, desde 2015 en la de Costa Rica como consejero y desde 2018 en la de Venezuela y en 2020 entró a trabajar en la Secretaría de Estado,

En 2021, el papa Francisco le confió la organización de los viajes apostólicos y fue creado cardenal en el consistorio del 7 de diciembre de 2024.

«El contexto del dicasterio para el diálogo interreligioso es completamente nuevo para mí, pero creo que la experiencia que he tenido hasta ahora y que seguiré teniendo en los viajes me ha sido y me será útil. Así como espero que me sea útil el servicio prestado en las nunciaturas», explicó el cardenal a los medios vaticanos. EFE

