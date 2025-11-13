El papa pide «herramientas» para controlar el uso que hacen los niños de la tecnología

Ciudad del Vaticano, 13 nov (EFE).- El papa León XIV pidió este jueves que se desarrollen «herramientas para supervisar y controlar la interacción de los niños y niñas con los dispositivos tecnológicos», al recibir a los participantes de un seminario sobre la dignidad de la infancia y la adolescencia en la era de la Inteligencia Artificial (IA).

«La IA está transformando muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, como la educación, el entretenimiento y la seguridad infantil. El uso de la inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas, especialmente en lo que respecta a la protección y la dignidad de los menores», dijo el pontífice estadounidense al inicio de su discurso.

León XIV subrayó que «los menores son particularmente vulnerables a la manipulación por parte de algoritmos de IA que pueden influir en sus decisiones y preferencia» y que, por tanto, «es fundamental que padres, madres y educadores sean conscientes de esta dinámica».

Abogó para que «se desarrollen herramientas para supervisar y controlar la interacción de los niños y niñas con los dispositivos tecnológicos» e indicó que «los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen la responsabilidad de desarrollar e implementar políticas que protejan la dignidad de los menores en la era de la IA».

«Esto incluye la actualización de las leyes de protección de datos vigentes para afrontar los nuevos retos que plantean las tecnologías emergentes y la promoción de estándares éticos para el desarrollo y el uso de la IA», agregó.

Además de «elaborar y aplicar códigos éticos», el pontífice consideró que «se requiere un trabajo educativo diario y continuo, realizado por adultos» para que se haga hincapié «en los riesgos que el uso de la inteligencia artificial y el acceso temprano y sin supervisión pueden suponer para las relaciones y el desarrollo de los menores».

«Solo mediante un enfoque educativo, ético y responsable podremos garantizar que la inteligencia artificial sea una aliada en el crecimiento y desarrollo de los menores, en lugar de una amenaza», aseveró. EFE

