El papa pide a los fieles que recen en octubre el rosario para que cesen las guerras

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Lourdes (Francia), 27 sep (EFE).- El papa pidió este domingo que los fieles recen el rosario y hagan actos concretos de penitencia durante el mes de octubre con la intención de «que cesen la guerra y se establezca la paz entre los pueblos» en el rezo del ángelus en la misa que celebró en Lourdes, parte de su viaje a Francia.

«Quisiera hacer un llamamiento que me toca especialmente el corazón, encontrándome en este lugar. Aquí fue donde la Virgen María se apareció a santa Bernardita con el rosario y, por así decirlo, guió su oración», dijo el papa antes de invitar a los fieles a rezar el rosario por la paz.

Y agregó: «Hoy, como si recibiera de ella esta petición, invito a todos los fieles y a todas las comunidades cristianas a rezar el Santo Rosario durante el próximo mes de octubre, con la intención particular de que cesen las guerras y se establezca la paz entre los pueblos en conflicto».

Asimismo, les instó a acompañar esta oración «con actos concretos de penitencia y misericordia, y con el compromiso de favorecer siempre el diálogo y la reconciliación».

El papa celebró este domingo una misa en la explanada del santuario de Lourdes antes 150.000 fieles. EFE

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(foto)(vídeo)