El papa sigue incorporando mujeres a la Curia con nuevos nombramientos

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Ciudad del Vaticano, 8 oct (EFE).- El papa Leon XIV nombró a la religiosa Mary Barron secretaria Auxiliar del Dicasterio (ministerio vaticano) para la Evangelización, lo que supone una nueva incorporación de una mujer en la Curia, el gobierno de la Iglesia, un camino que comenzó Francisco y el pontífice estadounidense parece querer continuar.

Barro, superiora general de las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles y expresidenta de la Unión Internacional de las Superioras Generales, asumirá el cargo dentro de la sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares a partir del 4 de enero de 2027, convirtiéndose también en presidenta de las Obras Misionales Pontificias, informó el Vaticano en un comunicado.

Nacida en Donegal, Irlanda, en 1968, la hermana Mary Teresa Barron se incorporará al dicasterio, antes conocido como Propaganda Fide, el 4 de enero de 2027.

Con el nombramiento de Barron, aumenta la presencia de mujeres en puestos importantes en el Vaticano. Ya bajo el pontificado del papa Francisco, la hermana Simona Brambilla había sido nombrada prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y la hermana Raffaella Petrini, presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano

. Entre los altos cargos figuran también Barbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos; la hermana Nathalie Becquart, subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo; y la hermana Helen Alford, presidenta de la Academia Pontificia de las Ciencias.

León XIV continuó y amplió esta tendencia: desde el primer nombramiento (en mayo de 2025, pocos días después de su elección) de la hermana Tiziana Merletti como secretaria del dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Y también ha nombrado otras dos mujeres al frente de un ‘ministerio’ vaticano: Alessandra Smerilli para el Servicio de Desarrollo Humano Integral y Montserrat Alvarado para las Comunicaciones, esta última, la primera mujer laica en la historia de la Iglesia designada para dirigir un dicasterio Vaticano, cargo que asumirá el 1 de noviembre y remplazará al también laico Paolo Ruffini. EFE

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