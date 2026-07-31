El Parlamento de Bulgaria fija las elecciones presidenciales para el 25 de octubre

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Varna (Bulgaria), 31 jul (EFE).- El Parlamento de Bulgaria fijó este viernes las próximas elecciones presidenciales del país balcánico para el 25 de octubre que viene, en las que la actual jefa de Estado interina, Iliana Yotova, una aliada del primer ministro, el prorruso Rumen Radev, es la principal favorita.

En caso de que Yotova no consiga más del 50 % de los votos en la primera vuelta, habrá una segunda y decisiva ronda electoral contra el segundo candidato más votado el 1 de noviembre.

La oposición europeísta parece dividida por ahora, ya que el partido conservador GERB no ha anunciado un candidato, mientras que la coalición reformista Continuamos el Cambio sólo ha expresado extraoficialmente su apoyo a una posible candidatura del ex primer ministro interino Andrey Gyurov.

Yotova, que como Radev se opone a ayudar con armas a Ucrania contra la agresión de Rusia con el argumento de que así sólo se prolonga el conflicto, es actualmente la dirigente política más popular del país, con un respaldo popular de hasta un 50 %, según sondeos recientes. EFE

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