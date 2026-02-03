El Parlamento de Honduras elige al abogado Dagoberto Aspra como nuevo procurador general

2 minutos

Tegucigalpa, 2 feb (EFE).- El Parlamento de Honduras designó este lunes al abogado Dagoberto Aspra como procurador general de la República, cargo que ejercerá desde hoy y hasta febrero de 2030 en sustitución de Manuel Antonio Díaz.

En la misma sesión, el Poder Legislativo eligió a José Francisco Quiroz como nuevo subprocurador de Honduras, quien sucede en el puesto a Tomás Emilio Andrade.

La elección de Aspra surge de una moción nominativa presentada por el diputado del oficialista Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, mientras que la candidatura de Quiroz fue promovida por el parlamentario liberal Leonel López.

Los nombramientos fueron aprobados por una mayoría de 91 votos a favor, principalmente de los conservadores partido Nacional y Liberal.

Los 35 diputados del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, ratificaron su anticipada posición de votar en contra de la elección del procurador y subprocurador.

La renovación de la Procuraduría General de la República (PGR) marca el cierre de un capítulo de tensión institucional, después de que Díaz y Andrade fueron nombrados el 2 de febrero de 2022, antes de que finalizara el periodo de sus antecesores y bajo cuestionamientos por posibles irregularidades.

En enero de 2023, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el «nombramiento inconstitucional» de Díaz y Andrade al considerar que sus designaciones era «un claro ejemplo de inobservancia al principio de legalidad y debido proceso».

Para ocupar el cargo de procurador general y subprocurador, la persona debe ser notario, requisito que, según el CNA «no poseen» Díaz y Andrade.

Tras la juramentación de las nuevas autoridades, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, calificó el proceso como una «apertura histórica» e instó a los nuevos titulares de la PGR a ejercer una gestión basada en «la transparencia, (la) recuperación de lo perdido y (la) defensa inquebrantable del Estado hondureño».

«¡El futuro lo construimos vigilando y exigiendo!», enfatizó Castellanos en un mensaje en las redes sociales, tras la juramentación de Aspra y Quiroz a cargo del presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

La Procuraduría General de la República es el organismo encargado de representar y defender los intereses patrimoniales del Estado de Honduras en todos los asuntos judiciales y administrativos. EFE

