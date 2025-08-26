El Parlamento de Kosovo elige presidente tras cuatro meses de bloqueo institucional
Skopie, 26 ago (EFE).- Tras cuatro meses de estancamiento político, el Parlamento de Kosovo ha elegido este martes un nuevo presidente, lo que abre el camino para la constitución de la Asamblea y la formación del nuevo Gobierno surgido de las elecciones de febrero.
En una sesión televisada en directo por el Parlamento, Dimal Basha, diputado del Movimiento Vetëvendosje (LVV, Autodeterminación ) del primer ministro en funciones, Albin Kurti, fue elegido presidente del hemiciclo con el voto de 73 de los 120 diputados presentes, 30 en contra y tres abstenciones.
Después de más de 50 intentos fallidos, este nombramiento allana el camino para la constitución de la Cámara y la formación del nuevo Gobierno surgido de las legislativas del 9 de febrero. EFE
