El Parlamento de Senegal aprueba una ley de transparencia de los bienes del presidente

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Nairobi, 18 ago (EFE).- El Parlamento de Senegal aprobó una ley para aumentar la transparencia sobre los bienes del presidente, del primer ministro y del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), quienes deberán declarar su patrimonio antes de asumir el cargo y después de abandonarlo.

Los diputados aprobaron con 133 votos a favor y dos en contra una iniciativa para modificar el artículo 37 de la Constitución, que hasta ahora obligaba a hacer esta declaración de bienes solo antes de tomar posesión, según publicaron a última hora del lunes medios locales.

El partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), formación mayoritaria en la Cámara, defendió que este texto cumple con «los requisitos de conducta ejemplar» y previene «el riesgo de enriquecimiento» a expensas de las finanzas públicas.

Por su parte, el Ministro de Justicia, Moussa Sarr, celebró su aprobación al «reforzar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y consolidar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas».

La nueva norma se aprobó en un contexto de crisis política por el enfriamiento en los últimos meses de las relaciones entre el presidente del país, Bassirou Diomaye Faye, y su exaliado y ex primer ministro Ousmane Sonko, líder del Pastef.

Sonko fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional el pasado 24 de mayo tras ser cesado dos días antes por Faye del cargo de primer ministro.

Por su lado, el presidente, que fundó junto con Sonko el Pastef, presentó a finales de julio su propio partido político, bautizado como KIIRAAY (protección o escudo en wolof)-Los Patriotas Republicanos.

Integran esa formación la ahora reconvertida Coalición Presidencial Diomaye, pero también exmiembros del Pastef y de la Alianza para la República (APR), formación del expresidente Macky Sall (2012-2024). EFE

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