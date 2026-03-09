El Parlamento de Venezuela extiende plazo de postulaciones para elegir fiscal y defensor

Caracas, 9 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela extendió este lunes el plazo de recepción de postulaciones para la selección de los nuevos fiscal general y defensor del pueblo, tras la renuncia de los titulares de esas instituciones y la designación de dos interinos en medio del histórico proceso de amnistía.

El período de postulaciones terminaba este lunes, pero se prorrogó hasta las 10:00 hora local (14:00 GMT) del viernes 13 de marzo, informó el diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión para evaluar las postulaciones, durante la sesión parlamentaria transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según indicó ante la plenaria, la comisión ha recibido una «gran cantidad» de solicitudes para la extensión del período porque algunos aspirantes han tenido «problemas» para entregar todos los requisitos.

La evaluación de las postulaciones se iniciará una vez se cumpla el plazo extendido.

Alessadello afirmó que han recibido «un número muy superior» de postulaciones que en procesos de selección anteriores y añadió que la comisión esperará hasta el viernes para informar el número global de postulaciones.

A su juicio, las postulaciones recibidas demuestran el «interés creciente» de la población a participar en estos procesos.

El Ministerio Público (Fiscalía) y la Defensoría del Pueblo conforman, junto a la Contraloría General, el Poder Ciudadano de Venezuela; y el proceso para designar nuevos titulares se inició la semana pasada para reemplazar a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, quienes renunciaron el pasado miércoles a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente.

Sin embargo, Saab fue nombrado como defensor del pueblo de forma temporal, mientras que el abogado Larry Devoe ocupa el cargo de fiscal general encargado.

Como requisitos para la selección, se exige a los candidatos que sean venezolanos por nacimiento y no tengan otra nacionalidad, así como consignar una declaración de no militancia política-partidista, entre otros documentos.

Las candidaturas son evaluadas por la comisión que lidera Alessandrello, conformada en su mayoría por diputados chavistas, que luego presentará al Legislativo una selección de aspirantes para que el Parlamento elija a los nuevos titulares.

Las renuncias de Saab y Ruiz se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.EFE

