El Parlamento georgiano confirma al nuevo jefe del Servicio de Seguridad del Estado

Tiflis, 3 sep (EFE).- El Parlamento de Georgia, en el que no participan 49 opositores que renunciaron a sus mandatos, aprobó hoy por unanimidad el nombramiento de Mamuka Mdinaradze, de 46 años, al frente del Servicio de Seguridad del Estado (SSE).

Mdinaradze, hasta ahora líder del grupo parlamentario y secretario ejecutivo del partido gobernante, Sueño Georgiano, sustituye a Anri Ojanishvili, quien en agosto pasado dejó el cargo para convertirse en consejero del primer ministro, Irakli Kobajidze.

«Mamuka Mdinaradze fortalecerá el SSE de Georgia contra los enemigos de nuestro país, que tendrá la posibilidad de preservar la paz en condiciones de turbulencias regionales», dijo el presidente del Legislativo, Shalva Papuashili, tras la votación.

El nuevo jefe del SSE declaró a su vez que «los retos principales que afronta Georgia son la ocupación (rusa de Abjasia y Osetia del Sur) y sus consecuencias, así como la intromisión extranjera en su soberanía».

«Se gastan decenas y cientos de millones de dólares y euros en provocar el caos en Georgia; lo contrarrestaremos con nuestro trabajo, una posición firme y un rumbo político nacional correcto», aseguró. EFE

