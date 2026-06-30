El Parlamento lituano confirma al socialdemócrata Sinkevičius como nuevo primer ministro

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Riga, 30 jun (EFE).- El Parlamento lituano o Seimas aprobó este martes el nombramiento del líder de los socialdemócratas, Mindaugas Sinkevičius, como nuevo primer ministro del país báltico, que tendrá su tercer Gobierno desde las elecciones generales de 2024.

La candidatura de Sinkevičius, apoyada por el presidente del país, Gitanas Nauseda, tras la dimisión el día 23 del anterior Ejecutivo de coalición de centroizquierda de Inga Ruginienė, fue aprobada con 80 votos a favor, dos en contra y 28 abstenciones. EFE

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