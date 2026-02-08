El partido conservador del primer ministro lidera el recuento de voto en Tailandia

Bangkok, 8 feb (EFE).- El partido conservador Bhumjaithai (Orgullo tailandés, BJT), encabezado por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, lidera el recuento de voto tras las elecciones celebradas este domingo en Tailandia, con una ventaja superior a la esperada sobre el movimiento reformista Partido del Pueblo (PP).

Con alrededor del 30 % del voto escrutado, el BJT se impone con un 32 % del voto y afianza 178 de los 500 escaños disputados; le sigue el PP con un 18 % de votos y 70 escaños, muy próximo al Pheu Thai (PT) de la popular dinastía Shinawatra (67 escaños), según resultados provisonales de la Comisión Electoral.

Anutin llegó al poder en septiembre, después de un periodo tumultuoso en el que sus dos predecesores, Paetongtarn Shinawatra y Srettha Thavisin, del PT, fueron destituidos en polémicas decisiones del conservador Tribunal Constitucional. El BJT obtuvo unos pobres resultados en los comicios de 2023, en los que arrasó el movimiento reformista, que no pudo gobernar por el veto del Senado. EFE

