El partido del primer ministro encabeza las elecciones en Kosovo

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El partido del primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ganó las elecciones legislativas anticipadas del domingo, marcadas por la baja participación, pero sin suficientes votos para gobernar en solitario este país de los Balcanes, según los resultados casi completos.

El partido Vetëvendosje (VV), del socialdemócrata Kurti, obtuvo cerca del 43% de los votos, según los resultados de casi todos los centros electorales.

Es menos de lo que consiguió en las elecciones de diciembre, cuando su partido alcanzó el 51%.

La votación del domingo es la tercera en menos de un año en el país más nuevo de Europa.

El resultado no le permite a VV gobernar por sí solo, lo que hace prever unas negociaciones difíciles para formar una coalición.

El opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK) obtuvieron el 21% y el 17% de los votos respectivamente.

Menos del 37% de los cerca de 2 millones de electores votaron en estos comicios. La participación ha disminuido por la parálisis institucional y la repetición de elecciones que ha alimentado la frustración de los ciudadanos.

En los últimos comicios de diciembre, alrededor del 45% de los electores sufragó.

Desde las elecciones de febrero de 2025, el Parlamento está en un callejón sin salida. Entonces el partido de Kurti ya quedó en primer lugar, pero sin obtener la mayoría absoluta.

Tras meses de vacilaciones, el país convocó elecciones anticipadas en diciembre. VV volvió a quedar en primer lugar (más del 51% de los votos) y logró formar gobierno.

Sin embargo, el Parlamento se estancó en la elección del presidente del país, un cargo principalmente honorífico, pero sobre el que los diputados, profundamente divididos, no lograron ponerse de acuerdo.

El Parlamento fue disuelto nuevamente en abril.

Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008. Tiene una población de 1,6 millones de habitantes, compuesta mayoritariamente por albanokosovares, con una importante minoría serbia.

Según el investigador en economía política Ardi Uka, «la crisis continuará, porque hemos entrado en un ciclo similar al de Bélgica y Bulgaria», dice a la AFP, citando dos países donde la formación de gobiernos estables es complicada.

La campaña también ha estado marcada por la inflación, que superó el 5% en enero y «sigue avanzando, principalmente por el aumento de los precios de los alimentos», señala el FMI.

La crisis política también ha impedido que el país reciba fondos europeos previstos en el plan de crecimiento de Bruselas para los Balcanes Occidentales.

Estas nuevas elecciones le costarán a Kosovo más de diez millones de euros, una factura enorme para uno de los países más pobres de Europa.

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