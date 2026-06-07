El partido senegalés Pastef reelige como líder al ex primer ministro Ousmane Sonko

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Nairobi, 7 jun (EFE).- Ousmane Sonko fue reelegido por unanimidad como presidente del partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), mayoritario en el Parlamento, poco después de su cese como primer ministro del país y con vistas a las elecciones de 2029.

Según reportaron medios locales a última hora del sábado, Sonko fue reelegido para un mandato de seis años con el apoyo de los 589 delegados que votaron en el marco del primer congreso nacional del partido.

El encuentro se celebró en Diamniadio, ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de la capital, Dakar, después de la formación esta semana por parte del presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, de un nuevo gobierno para el país, del que Pastef anunció que no formaría parte oficialmente, como sí sucedía hasta ahora.

«El apoyo unánime otorgado al presidente Ousmane Sonko, que ha obtenido el 100 % de los votos emitidos, pone de manifiesto la unidad, la disciplina y la madurez de un partido plenamente consciente de la magnitud de su misión, no solo para Senegal, sino también para África, que busca la soberanía, la justicia y el renacimiento», afirmó anoche en la red social X el diputado El Malick Ndiaye.

Ndiaye dimitió como presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) el pasado 24 de mayo, lo que permitió que Sonko fuera elegido para este cargo, tras ser destituido el día 22 como primer ministro por el presidente Faye.

La tensión entre Faye y Sonko, que llegaron al poder en 2024, se ha intensificado en los últimos meses y sus diferencias políticas se han hecho cada vez más públicas.

Faye, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 51, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

El actual presidente, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios como independiente en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

Los dos fundaron en 2014 Pastef, disuelto durante los comicios de 2024 y que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por la popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso «antisistema» y de denuncia del neocolonialismo francés. EFE

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