El PIB británico creció el 0,7 % en los tres meses hasta finales de abril

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Londres, 12 jun (EFE).- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció el 0,7 % en los tres meses hasta finales de abril frente al trimestre anterior, según informó este viernes la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

El sector de la construcción avanzó el 1,6 % en ese periodo -de febrero a abril-, mientras que los servicios, considerados como el pulmón económico del país, crecieron el 0,8 %, pero la industria descendió el 0,1 % en ese trimestre, añadió la ONS.

Solo en el mes de abril, el PIB sufrió una contracción del 0,1 % tras un crecimiento del 0,3 % en marzo y un alza del 0,4 % en febrero, debido a una debilidad del sector servicios.

La directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo este viernes que «la economía creció en el conjunto del último trimestre, reflejando el fuerte crecimiento de febrero y marzo, a pesar de la leve caída registrada en abril».

«El sector servicios vuelve a ser el motor de la economía, con un desempeño particularmente sólido en programación informática», mientras que «la construcción mostró nuevos signos de recuperación tras un invierno flojo», puntualizó.

Tras conocerse los datos, la ministra de Economía, Rachel Reeves, reconoció que la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel afecta la economía.

«Antes del conflicto en Oriente Medio, el crecimiento era superior al esperado y la inflación estaba disminuyendo. Esta no es una guerra que queremos ni en la que participamos, pero tendrá un impacto en nuestro país», añadió en una nota.

La cifra del PIB es publicada antes de que en los próximos días la ONS dé a conocer el índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido, que actualmente se sitúa en el 2,8 % interanual.

El pasado abril, el Banco de Inglaterra dejó los tipos de interés en el 3,75 % ante el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán, mientras que su próxima decisión está prevista para el día 18. EFE

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