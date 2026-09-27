El populista Vucic dimite como presidente de Serbia para presentarse a primer ministro

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Zagreb, 27 sep (EFE).- El populista nacionalista Aleksandar Vucic ha dimitido oficialmente este domingo como jefe del Estado de Serbia para presentarse a las elecciones parlamentarias anticipadas del 25 octubre para ser primer ministro, un cargo que ya ocupó entre 2014 y 2017.

Vucic oficializó su dimisión, anunciada hace semanas, ante miles de simpatizantes que se reunieron ante la sede de la Presidencia y que coreaban su nombre.

En su discurso, el presidente agradeció a sus partidarios por haber defendido a Serbia ante, acusó, «aquellos que quisieron destruir a Serbia», en referencia a las masivas protestas ciudadanas que, lideradas por universitarios, protestan desde 2024 contra su Gobierno.

Vucic afirmó estar orgulloso de haberse negado a entregar ciudadanos de Serbia al Tribunal de crímenes de guerra de La Haya, por haber «levantado el país económicamente y por ser el único país de Europa que sostiene una postura política propia respecto a la crisis de Ucrania».

El cargo de jefa del Estado será ejercicio hasta la elección del nuevo mandatario por la presidenta interina del Parlamento, Ana Brnbic, una de sus colaboradoras más cercanas, que deberá convocar elecciones presidenciales en el plazo de 90 días.

Vucic fue primer ministro entre 2014 y 2017, cuando fue elegido presidente, y en 2022 fue reelegido para un segundo y último mandato por limitación constitucional, que terminaba el próximo abril.

Su partido, el SNS, ganó con mayoría absoluta las elecciones de diciembre de 2023, también anticipadas.

Vucic fue ministro de Información (1998-2000) bajo el régimen autoritario de Slobodan Milosevic, que murió en La Haya mientras era juzgado por crímenes de guerra.

Tras la caída de Milosevic sus posiciones evolucionaron hacia posturas más europeístas y moderadas, que en lo últimos años se han vuelto de nuevo más nacionalistas, manteniendo los estrechos lazos con Rusia y se ha ido alejando de la Unión Europea, pese a que Serbia es país candidato desde 2012.

Sus partidarios lo presentan como un dirigente capaz de atraer inversiones y mantener la estabilidad.

El líder nacionalista ha enfrentado varias oleadas de protestas ciudadanas desde que está en el poder.

Las más masivas y multitudinarias comenzaron tras la muerte de 16 personas al derrumbarse en noviembre de 2024 una marquesina en una estación de tren que acababa de ser remodelada por empresas chinas.

Lo que comenzó siendo una protesta para reclamar que se aclararan las responsabilidades, ha derivado en una denuncia de lo que parte de los serbios ven como creciente autoritarismo y corrupción del Gobierno de Vucic. EFE

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