El precio del queroseno lastra el beneficio de la empresa matriz de Iberia y British Airways

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El grupo IAG, empresa matriz de Iberia y British Airways, anunció el viernes una caída del 35% de su beneficio neto en el segundo trimestre, debido al encarecimiento del queroseno por la guerra en Oriente Medio.

Los beneficios netos del grupo se situaron así en 732 millones de euros (842 millones de dólares), afirmó la empresa en un comunicado.

Además, el resultado operativo antes de elementos extraordinarios disminuyó un 16,3% a 1.400 millones de euros, debido «principalmente al impacto del aumento de los costes del combustible», agregó.

IAG vio cómo sus beneficios se disparaban en el primer trimestre, pero ya había advertido que el impacto de la guerra en Oriente Medio se traduciría en ganancias anuales inferiores a las previstas inicialmente.

«Estamos bien posicionados para hacer frente a estas adversidades a corto plazo», indicó el director general, Luis Gallego, citado en el comunicado.

El responsable destacó las «marcas de primer nivel» de un grupo que también posee Vueling y Aer Lingus.

Sin embargo, los resultados del segundo trimestre son aún peores de lo que esperaba el mercado, y las acciones de IAG en la bolsa de Londres caían un 2,6% el viernes por la mañana, al inicio de la sesión.

El grupo afirma que espera que la demanda de viajes en toda su red se mantenga sólida, pero advierte que su capacidad, es decir, el número de asientos disponibles para la venta, no aumentará este año en comparación con 2025, contrariamente a lo que había previsto inicialmente.

La guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por una serie de ataques israeloestadounidenses contra Irán, ha disparado los precios del petróleo y elevado los precios del queroseno, uno de los principales gastos de las aerolíneas.

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