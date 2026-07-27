El presidente chino expresa su apoyo a Lula en rechazo a la «injerencia externa»

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El presidente chino Xi Jinping expresó el lunes apoyo a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su «oposición a la injerencia externa», informó la prensa estatal china.

Los dos gobernantes conversaron por teléfono a tres meses de las elecciones en Brasil, en las que Lula enfrenta al derechista Flávio Bolsonaro.

«China valora altamente el estatus internacional de Brasil y su importante influencia», declaró Xi a Lula, según la agencia noticiosa estatal Xinhua.

Pekín «apoya a Brasil en la defensa de su soberanía e independencia, se opone a la injerencia externa y contribuye al mantenimiento de la paz y estabilidad regional y mundial», agregó Xi.

Lula indicó en su cuenta de X que él y Xi coincidieron en «la importancia de acelerar las negociaciones para un acuerdo Mercosur-China», en referencia al bloque comercial sudamericano.

En la llamada de «más de una hora», Lula afirmó que su gobierno «sigue comprometido con la diversificación de mercados y socios comerciales», en medio de la presión arancelaria de Estados Unidos sobre Brasil.

Estados Unidos ha impuesto este mes dos nuevos aranceles sobre productos brasileños, luego de un aumento inicial de gravámenes en 2025 como represalia por el juicio que envió a prisión al expresidente derechista Jair Bolsonaro.

Lula ha dicho que los aranceles estadounidenses son un intento de ejercer influencia política en un año electoral.

Brasil negó la visa a dos funcionarios estadounidenses que buscaron reunirse esta semana con autoridades electorales en Brasilia, antes de las elecciones de octubre, dijo a la AFP una fuente diplomática.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha insistido recientemente en que el sistema electoral brasileño no es fiable, pese a no presentar evidencias.

El comunicado divulgado en Brasil sobre la conversación con Xi no menciona las «injerencias externas» citadas por Xinhua.

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