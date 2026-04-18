El presidente de Angola pide al papa que continúe apaciguando y promoviendo la concordia

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Luanda, 18 abr (EFE).- El presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, pidió este sábado al papa León XIV que ante el conflicto en Oriente Medio «continúe desempeñando un papel de constructor de puentes, apaciguador de espíritus, defensor de los valores humanistas y promotor de la concordia y el entendimiento entre la humanidad».

En el primer acto del pontífice en este país, el presidente habló ante el papa de «los recursos energéticos, minerales y otros, arrebatados por la fuerza de las armas por los ejércitos más poderosos del mundo contra países soberanos».

Pidió entonces «normas bien establecidas que, una vez respetadas, permiten a las empresas y a los Estados, mediante contratos y acuerdos, acceder a los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades sin recurrir a la guerra».

Y aseguró que «vivimos tiempos peligrosos, con conflictos que proliferan en todos los continentes».

Entre ellos citó el de Oriente Medio, «que debería ser una zona de paz, armonía y fraternidad». «Por el contrario, observamos con gran pesar el sufrimiento de los pueblos de Palestina, Líbano y todos los países del Golfo Pérsico», dijo.

Se trata, agregó, de «una región que produce y exporta petróleo y gas a gran parte del mundo y cuyas economías, prósperas y en rápido crecimiento, colapsan como consecuencia de las guerras que se les han impuesto».

Ante esta situación, sentado junto al papa estadounidense, hizo un «llamamiento para que se ponga fin definitivamente a la guerra, para que se abra el estrecho de Ormuz mediante la negociación y para que se establezca una paz duradera en la región»

«Ante la posibilidad de que el conflicto se intensifique, acercándonos cada vez más al abismo», afirmó que «el mundo implora» al pontífice «que, desde la más alta autoridad moral, continúe desempeñando un papel de constructor de puentes, apaciguador de espíritus, defensor de los valores humanistas y promotor de la concordia y el entendimiento entre la humanidad».

«Es urgente que todos los estadistas influyentes y figuras públicas de reconocida autoridad moral actúen conjuntamente para garantizar que, en las relaciones internacionales, la justicia y el diálogo prevalezcan sobre el uso de la fuerza», agregó. EFE

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