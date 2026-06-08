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El presidente de Corea del Sur designa a una mujer como primera ministra

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El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, designó este domingo a Han Seong-sook para el cargo de primera ministra, a la espera de la confirmación del parlamento.

Han, de 58 años, es la ministra de Pequeñas y Medianas Empresas y Startups. 

Si se confirma su designación sería la segunda mujer en ocupar este puesto después de Han Myeong-sook, primera ministra entre 2006 y 2007, y sustituiría a Kim Min-seok, el primer ministro saliente.

«Han es la persona adecuada (…) en un momento en el que el país enfrenta una importante transición estratégica impulsada por la innovación en inteligencia artificial y por crisis globales complejas», dijo el jefe de gabinete de Lee, Kang Hoon-sik, a los periodistas.

La confirmación de Han Seong-sook es más que probable ya que el Partido Demócrata de Lee Jae-myung tiene mayoría en el Parlamento y acaba de obtener una amplia victoria en las elecciones locales del miércoles.

kjk/cms/alh/bfi/pc

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