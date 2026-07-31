El presidente de Corea del Sur visita Argentina con agenda comercial y de inversiones

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Buenos Aires, 31 jul (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, llegó a Buenos Aires, donde se reunirá este viernes con el mandatario argentino, Javier Milei, para abordar una agenda bilateral centrada en asuntos comerciales y de inversión.

Lee fue recibido por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien en redes sociales destacó que se trata de la primera visita a Argentina de un mandatario surcoreano en 22 años.

Lee y Milei mantendrán una reunión en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, tras lo cual habrá un encuentro de ambas delegaciones oficiales.

«Junto al presidente Milei, encabezarán una nutrida agenda de trabajo en lo que representa una oportunidad histórica con una de las economías más dinámicas del mundo para ampliar el comercio, las inversiones y los proyectos conjuntos», destacó Quirno.

Buenos Aires es la última escala de la gira de Lee por Suramérica, que tuvo como primera parada Brasilia, donde se reunió con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y luego São Paulo, donde participó de un foro empresarial.

Como parte de su gira también visitó Chile, donde se reunió con el presidente de ese país, José Antonio Kast.

Corea del Sur ha mostrado su interés por llegar a un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

«Los países del Mercosur son líderes mundiales en agricultura, producción de alimentos, energía y minerales críticos. Corea del Sur es líder mundial en manufactura avanzada, tecnologías digitales, construcción naval, baterías e innovación. Al aunar estas fortalezas, podemos crear cadenas de valor resilientes que beneficien a ambas regiones», señaló días atrás Lee en una entrevista con EFE.

Al abordar la importancia de alcanzar el pacto con el bloque suramericano, el mandatario surcoreano dijo que, ante el proteccionismo, las tensiones geopolíticas, las disrupciones de las cadenas de suministro y la inseguridad energética, los países necesitan «socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua».

Lee consideró que el auge de la inteligencia artificial y la manufactura avanzada hace del sector de minerales críticos en la región sudamericana una «consideración estratégica» cada vez más importante.

Una de las principales inversiones surcoreanas en Argentina está, precisamente, en el sector de la minería, donde la compañía Posco posee proyectos de litio en el noroeste del país.

Este viernes, el Gobierno argentino aprobó el acceso de Posco a beneficios dentro del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones para la ampliación de su proyecto de litio Sal de Oro, con una inversión de 207,9 millones de dólares. EFE

nk/fpa