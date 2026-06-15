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El presidente de Cuba resalta el «ejemplo» de la «luchadora incansable» Taty Almeida

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La Habana, 15 jun (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó este lunes el «ejemplo» de la activista argentina de derechos humanos y presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, fallecida la víspera a los 95 años.

«Con profundo dolor conocimos del fallecimiento de Taty Almeida, luchadora incansable por los derechos y la dignidad del pueblo argentino. Su ejemplo perdurará en nuestra memoria», expresó el mandatario cubano en las redes sociales.

En su mensaje, Díaz-Canel envió «sentidas condolencias al pueblo argentino, a sus familiares y compañeras de Madres de Plaza de Mayo».

Taty Almeida se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo para denunciar la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, ocurrida en 1975, a manos del grupo parapolicial Alianza Anticomunista Argentina, también conocida como Triple A, pocos meses antes del golpe militar que dio paso a la última dictadura en Argentina (1976-1983).

El movimiento Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una vertiente del movimiento creado por Taty Almeida a mediados de la década de 1970, despidió a su presidenta con un mensaje en el que dio «gracias por enseñar que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor». EFE

rmo/jrh

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