El presidente de la Duma rusa agradece en Pionyang la ayuda militar norcoreana

2 minutos

Seúl, 14 ago (EFE).- El presidente de la Duma o Cámara de Diputado de Rusia, Viacheslav Volodin, agradeció hoy en Pionyang la ayuda militar norcoreana y su apoyo en la guerra de Ucrania.

«Vuestros soldados acudieron al rescate y se sacrificaron para liberar la región de Kursk. Es una hazaña. Nunca lo olvidaremos», dijo Volodin, citado por la agencia rusa, al reunirse con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte, Choe Ryong-hae.

El líder de la Duma agradeció así el envío por el régimen norcoreano de miles de soldados a Rusia para combatir en la región de Kursk, parte de cuyo territorio fue ocupado en agosto del año pasado por tropas ucranianas.

La participación de las fuerzas norcoreanas fue clave para que Rusia consiguiera liberar ese territorio fronterizo con Ucrania.

Volodin destacó que gracias al presidente ruso, Vladímir Putin, y al líder norcoreano, Kim Jong-un, se han fortalecido las relaciones entre los dos países.

Recordó que el año pasado el Parlamento ruso ratificó por unanimidad el tratado de asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte, que incluye ayuda militar mutua en caso de agresión.

El presidente de la Duma llegó a Pionyang como invitado a la celebración del 80 aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés, que se cumple este viernes.

«Esta es nuestra festividad común. Hace 80 años, el Ejército Rojo y los patriotas coreanos, hombro con hombro, hicieron todo lo posible para liberar el país de los invasores japoneses», subrayó.

La visita de Volodin a Pionyang sigue a la que efectuó hace un mes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la que el régimen norcoreano le transmitió su compromiso «inequívoco» con las pretensiones rusas de Moscú sobre Ucrania y dejó la puerta abierta al envío de más efectivos norcoreanos para la contienda. EFE

