El presidente de Paraguay duda de «la capacidad de la ONU para solucionar problemas»

El Cairo, 4 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, puso en duda este miércoles «la capacidad de la ONU para solucionar problemas» y defendió la presencia de su país entre los miembros fundadores de la denominada Junta de Paz organizada por el estadounidense Donald Trump.

Peña se expresó así durante su participación en un evento durante la Cumbre Mundial de Gobierno, que se celebra en Dubái, en el que dijo apoyar el multilateralismo, pero advirtió de que «el sistema que se creó hace 80 años está desactualizado y no refleja la participación de ciertos países», en referencia a los que denominó «países medianos», como el suyo.

En esto justificó su apoyo al órgano impulsado por la Casa Blanca originalmente para fiscalizar la aplicación del plan de paz para Gaza, durante cuya firma Peña recordó haber estado presente, remarcando la posición paraguaya a favor de «la defensa propia israelí y la construcción de una paz duradera» en la región.

La intervención de Peña tuvo lugar en una mesa redonda que el presidente paraguayo compartió con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, quien dijo no «estar en contra» de la Junta de Paz, si bien descartó que ingresar en esta sea «una prioridad» para su país, que está concentrado en «la guerra contra el narcoterrorismo».

También se encontraba en la conversación el dirigente de República Dominicana, Luis Abinader, que se centró en la buena relación bilateral con EE.UU. en materia de seguridad y no aclaró si su país prevé unirse al órgano en un futuro.

La Junta de Paz es un órgano internacional que fue presentado por el presidente estadounidense Donald Trump hace dos semanas, en el marco del Foro de Davos, y del que algunas voces advierten que podría convertirse en un cuerpo paralelo de la ONU.

La semana pasada, la cuenta oficial de X de la Junta de Paz dio la «bienvenida» a sus 26 miembros fundadores, entre los que se cuentan tres estados latinoamericanos: Argentina, El Salvador y Paraguay.

Además, la Casa Blanca afirmó que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno habían aceptado formar parte de la iniciativa. EFE

