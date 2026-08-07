El presidente de Paraguay viaja a Colombia para asistir a investidura de De la Espriella

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Asunción, 6 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajó este jueves a Colombia para asistir mañana a los actos con motivo de la investidura del ultraderechista Abelardo de la Espriella como el nuevo mandatario de ese país, a los que también acudirán varios gobernantes de la región y el rey de España, Felipe VI.

Fuentes de la Presidencia de Paraguay indicaron a EFE que Peña partió acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos, y su canciller, Rubén Ramírez, con rumbo a la ciudad de Cali, que por primera vez será escenario del traspaso de mando en ese país.

Bogotá, la capital colombiana, ha acogido tradicionalmente esta ceremonia.

El pasado 28 de julio, en la víspera de la investidura de la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, Peña se reunió en Lima con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ocasión en la que aceptó la invitación para asistir a la toma de juramento de De la Espriella.

Peña, un economista de derecha que llegó al poder en 2023, felicitó el pasado 21 de junio a De la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que consideró un reflejo de la confianza de los colombianos «en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones».

Este jueves, el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, llegaron a Cali, donde también fueron recibidos el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita.

Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en la investidura estarán igualmente los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader, y Chile, José Antonio Kast. EFE

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