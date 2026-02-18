El presidente de Paraguay viaja a Washington para asistir a la Junta de Paz de Trump

Asunción, 18 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viaja este miércoles a Washington para asistir a la instalación de la Junta de Paz, convocada para este jueves por el gobernante estadounidense, Donald Trump, anunció el canciller de Asunción, Rubén Ramírez.

En una conferencia de prensa desde la casa presidencial en la capital paraguaya, el titular de Exteriores indicó que el encuentro «tiene como objetivo instituir los mecanismos de funcionamiento» de la Junta, creada por Trump para resolver conflictos mundiales.

Ramírez indicó que asistirán «alrededor de 18 jefes de Estado», y confirmó que Peña ofrecerá «un breve mensaje» como uno de los oradores del cónclave, que tendrá lugar en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano.

En particular, según el jefe de la diplomacia paraguaya, en esta cita se abordarán «las cuestiones de la franja de Gaza».

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte de la Junta, mientras que otras naciones, como Francia, España y Suecia, la han rechazado.

El lunes, Trump dijo que la Junta de Paz trabajará con las Naciones Unidas «en algunos casos», y reiteró que la entidad irá «más allá de Gaza», enfocándose en «la paz en todo el mundo».

Un día antes, el líder estadounidense había adelantado que los países miembros de la Junta de Paz destinarán más de 5.000 millones de dólares a «iniciativas humanitarias y de reconstrucción» en la devastada Gaza.

Al respecto, Ramírez explicó que en esta ocasión se discutirá sobre los países que aportarán y aclaró que, en todo caso, «el aporte es voluntario, no es obligatorio, desde el punto de vista de recursos financieros».

En ese sentido, indicó que existen «otros aportes» que puede hacer Paraguay, «tanto en el proceso de diálogo como en el fortalecimiento de las instituciones», según dijo Ramírez.

Durante su estancia en la capital estadounidense, Peña sostendrá reuniones con el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Michael Jensen, así como con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario adjunto, Christopher Landau.

También tiene previstos encuentros con representantes del sector privado, añadió el canciller, quien confirmó que se ha pautado igualmente una cita con el ex primer ministro británico Tony Blair.EFE

