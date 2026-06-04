El presidente de Rumanía designa a su asesor Eugen Tomac como nuevo primer ministro

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Bucarest, 4 jun (EFE).- El presidente de Rumanía, el europeísta Nicușor Dan, designó como primer ministro a Eugen Tomac, uno de sus asesores, quien deberá negociar apoyos parlamentarios para formar un gobierno técnico y obtener la mayoría necesaria para su investidura tras la caída en mayo del Ejecutivo encabezado por el conservador Ilie Bolojan.

Tomac, que pertenece a una pequeña formación liberal sin representación parlamentaria, dispondrá de diez días para formar su equipo de gobierno, presentar su programa y acudir al Parlamento, donde necesita 233 votos para superar la investidura.

«Dado que los partidos no se entienden entre sí, la única solución posible es un primer ministro independiente de los partidos representados en el Parlamento», dijo el jefe del Estado al nombrar a Tomac. EFE

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