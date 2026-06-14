El presidente de Somalilandia inicia su primera visita oficial a Israel

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Jerusalén, 14 jun (EFE).- El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdillahi, inició este domingo su primera visita oficial a Israel, donde fue recibido junto a su esposa por su homólogo israelí, Isaac Herzog.

«Hoy me presento aquí para expresar el saludo, el agradecimiento y el aprecio de seis millones de musulmanes de Somalilandia. Hoy quiero agradecer al Gobierno de Israel, al presidente, al primer ministro y al ministro de Asuntos Exteriores», expresó Abdillahi durante el encuentro, según un comunicado publicado por la oficina del mandatario israelí.

A su vez, recoge la nota, Herzog agradeció a su homólogo la decisión de su país de establecer una embajada en Jerusalén, y afirmó que ambos países enfrentan «desafíos estratégicos» comunes, como el «extremismo radical» y la búsqueda de «seguridad y estabilidad en la región y en el Cuerno de África».

Además, el presidente israelí reiteró su deseo de estrechar los lazos diplomáticos entre Israel y otras naciones africanas.

La agenda de Abdillahi en Israel incluye además una reunión mañana lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, Gideón Saar; así como una visita oficial a la Knéset (Parlamento israelí), donde será agasajado con una ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con el Presidente parlamentario, Amir Ohana.

Israel anunció el 26 de diciembre pasado el reconocimiento oficial de Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, una decisión que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

El acercamiento estratégico entre Israel y este territorio desató una ola de condenas globales.

La Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión Europea, China y bloques liderados por Arabia Saudí, Turquía y Egipto rechazaron la maniobra en defensa de la integridad de Somalia, calificándola como un «precedente peligroso» y una «flagrante violación» de la soberanía somalí.

Somalilandia, que fue protectorado británico hasta 1960, declaró su separación de Somalia en 1991 tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barré.

A diferencia del resto de Somalia, sumida desde entonces en el conflicto y la violencia del grupo yihadista Al Shabab, Somalilandia goza de relativa paz, cuenta con instituciones democráticas, Constitución y moneda propias, aunque hasta el reconocimiento de Israel carecía de legitimidad internacional.

Este abril, el Gobierno israelí aprobó el nombramiento de Michael Lotem como su primer embajador en este territorio. Un mes después, Somalilandia anunció que establecería «proximamente» su embajada en Jerusalén, ciudad considerada por Israel como su capital única e indivisible, algo que no reconoce la mayor parte de la comunidad internacional. EFE

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