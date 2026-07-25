El presidente del Supremo brasileño deplora insulto de Milei a un juez del alto tribunal

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Río de Janeiro, 25 jul (EFE).- El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luiz Edson Fachin, deploró este sábado el insulto del presidente de Argentina, Javier Milei, contra uno de los magistrados del alto tribunal durante el lanzamiento de la candidatura del senador Flávio Bolsonaro para el máximo cargo del país.

Fachin reaccionó a las críticas que Milei dirigió contra el juez Alexandre de Moraes durante la convención del Partido Liberal (PL), en São Paulo, en la que participó para apoyar a su amigo y aliado Flávio, en momentos en que ha perdido fuerza en las encuestas frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su intervención ante cientos de simpatizantes de la derecha reunidos en el estadio Pacaembu, el presidente Argentino calificó de «basura calva» al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por golpismo.

«Se trata de una referencia irrespetuosa a un magistrado de la más alta corte del país, realizada en suelo brasileño, por un acto jurisdiccional practicado conforme a la Constitución y a las leyes de la República Federativa de Brasil», afirmó el presidente del Supremo.

Fachin «deploró» las declaraciones de Milei que calificó de «incompatibles» con la civilidad que debe caracterizarse entre los Estados, al tiempo que reafirmó la independencia del Poder Judicial brasileño.

De Moraes prohibió que Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, recibiera la visita de Milei en su casa de Brasilia, donde cumple la condena.

Milei, quien señaló que el exmandatario está «injustamente encarcelado», recordó que Lula «se cansó» de recibir visitas cuando estuvo preso por procesos de corrupción que luego fueron anulados en la Justicia.

Las declaraciones de Milei también fueron criticadas por el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien acusó al líder argentino de faltar al respeto tanto a Lula como a las instituciones brasileñas y sostuvo que sus declaraciones son incompatibles con la investidura de un jefe de Estado extranjero.

Durante su intervención, el presidente argentino arremetió contra el mandatario brasileño, al que acusó de «ladrón» y de «diseminar el comunismo» en América Latina, y pidió a Flávio Bolsonaro derrotar al actual Gobierno en las elecciones presidenciales de octubre. EFE

mat/cpy