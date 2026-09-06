El presidente surcoreano pone rumbo a Francia para su encuentro con Macron

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Seúl, 6 sep (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, partió este domingo rumbo a Francia para una visita de cuatro días en la que se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, para tratar de impulsar los lazos en seguridad y comercio, entre otros ámbitos.

Lee iniciará su agenda oficial el 7 de septiembre en Saint-Paul-de-Vence, en el sur de Francia, donde se celebrará la Cumbre Lumière, que reunirá a 150 personalidades del sector de la imagen animada y el cine procedentes de más de 30 países.

Posteriormente, el presidente surcoreano viajará a París, donde se organizarán reuniones con Macron y las delegaciones de ambos países en el palacio del Elíseo.

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, Lee mantendrá además un encuentro con empresarios procedentes de 20 empresas de ambos países en París.

Fuentes de la Presidencia francesa indicaron que se esperan anuncios en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA) y los semiconductores, así como en el área de la Defensa y de la energía, en concreto de la nuclear para usos civiles.

Según Yonhap, que cita a un funcionario de la oficina presidencial, durante el encuentro con Macron también se tratará el posible despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz, después de que Seúl dijera este viernes que está estudiando la opción, aunque sin comprometerse.

La visita de Lee tiene lugar después de la que Macron hizo a Corea del Sur el pasado abril, en la que se estrecharon los lazos entre ambos países. EFE

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