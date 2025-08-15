The Swiss voice in the world since 1935

El presidente surcoreano promete restablecer la «confianza militar» con Corea del Norte

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, prometió el viernes mostrar «respeto» al sistema político de Corea del Norte y restablecer la «confianza militar» con su vecino, un día después de que Pyongyang afirmara que no tenía interés en mejorar las relaciones con Seúl.

Lee se ha comprometido a tender la mano al Norte, dotado de armas nucleares, y a buscar el diálogo sin condiciones previas desde su elección en junio, lo que supone un giro radical con respecto a la postura belicista de su predecesor.

En un acto conmemorativo del aniversario de la liberación del dominio japonés, el único día festivo que celebran al mismo tiempo las dos Coreas, Lee afirmó que «tomará medidas coherentes para reducir sustancialmente las tensiones y restablecer la confianza» con Pyongyang.

«Espero que Corea del Norte corresponda», añadió.

El discurso de Lee se produce un día después de que Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, dijera que el Norte «no tiene voluntad de mejorar las relaciones» con su vecino.

También desmintió las informaciones según las cuales Corea del Norte estaba retirando los altavoces que tiene desplegados en la frontera para emitir propaganda con dirección al Sur.

hs/fox/arm/mr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR