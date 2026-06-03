El primer ministro británico condena la violencia desatada por actuar de la policía con un estudiante moribundo

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El primer ministro británico Keir Starmer afirmó el miércoles que no había «ninguna justificación» para la violencia, después de que unos agentes fueran atacados por manifestantes enfurecidos porque un estudiante blanco fue esposado por la policía mientras agonizaba tras ser apuñalado por un hombre sij.

Las imágenes fueron publicadas el lunes luego de que un juez condenó a Vickrum Digwa, de 23 años, al menos a 21 años de cárcel por el asesinato de Henry Nowak, de 18, y por mentir a la policía diciendo que el estudiante le había lanzado insultos racistas.

Nowak fue apuñalado cuando regresaba de una fiesta en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, el 3 de diciembre de 2025.

Tras el veredicto y la divulgación del video esta semana se convocaron manifestaciones contra el actuar de la policía.

El primer ministro calificó de «imperdonables» los llamamientos del provocador dirigente de extrema derecha Nigel Farage para que la gente respondiera con «pura y fría rabia» a la muerte del joven Nowak, un asesinato que se ha politizado enormemente en Reino Unido.

Figuras de la extrema derecha se han aferrado al caso de Nowak, a quien esposaron mientras se le oye decir con voz débil: «No puedo respirar».

El martes en la noche, dos personas fueron detenidas durante una protesta liderada por la extrema derecha que derivó en violencia, pese a las súplicas del padre de Nowak de que el asesinato de su hijo no se utilizara «para crear más división, odio o tensión».

Once agentes resultaron heridos durante la manifestación en Southampton, en la que unos 100 manifestantes arrancaron vallas de jardines, lanzaron ladrillos, bengalas y sillas, y empujaron un contenedor en llamas contra la policía.

Los agentes respondieron rociando a los manifestantes y golpeándolos con escudos antidisturbios.

«Por mucho dolor que sintamos, no hay justificación para más violencia y desórdenes», dijo Starmer a los legisladores.

Farage y el activista de extrema derecha Tommy Robinson, que acumula una serie de condenas penales, afirman que la muerte de Nowak es un ejemplo de la llamada «policía de dos niveles», en la que «los derechos y privilegios de las personas blancas importan menos que los de las minorías étnicas», denunció Farage.

Subrayó que las palabras de Nowak («No puedo respirar») eran las mismas que pronunció George Floyd, un afroestadounidense asesinado por un policía blanco en 2020 en Estados Unidos.

Starmer y su gobierno laborista niegan rotundamente que exista una policía de dos niveles.

En el Parlamento, Starmer acusó a Farage, cuyo partido Reform UK encabeza las encuestas de opinión, de «explotar esta tragedia para crear resentimiento y división».

El magnate tecnológico estadounidense Elon Musk ofreció financiar una acción judicial contra la policía.

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