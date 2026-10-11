El primer ministro checo califica de «bofetada a Europa» el acuerdo de Trump con Putin

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Viena, 11 oct (EFE).- El primer ministro checo, el populista de derechas Andrej Babis, calificó de «gran bofetada para Europa» el acuerdo entre EEUU y Rusia para comercializar gasóleo ruso, y consideró «sorprendente» la decisión de Washington después de reprochar a la Unión Europea (UE) sus compras de hidrocarburos rusos.

«Entiendo que (el presidente de EEUU, Donald Trump) tiene elecciones por delante, pero para Europa esto es una gran bofetada. Veremos qué dicen nuestros colegas europeos», declaró Babis en unas declaraciones el sábado por la noche recogidas por la agencia CTK.

El jefe del Gobierno checo consideró «sorprendente» el pacto, después de que Trump haya criticado de forma reiterada a los países europeos sus compras de hidrocarburos rusos, que contribuyen a financiar la guerra de Moscú contra Ucrania.

«Si ni siquiera después de esto Europa comprende que debe empezar por fin a hacer algo, las cosas no acabarán bien», indicó Babis, quien recordó que los líderes de la UE se reunirán el próximo jueves y viernes.

Las críticas a Trump proceden de un político que comparte muchas de sus posiciones, especialmente en materia migratoria, y que, tras llegar al poder en diciembre de 2025, puso fin a la financiación checa de la ayuda militar a Ucrania.

Trump anunció el viernes un acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para suministrar de forma inmediata al menos 300.000 toneladas de diésel ruso al mercado estadounidense y mundial, con mayores entregas previstas en los próximos meses, lo que serviría para abaratar ese combustible.

El presidente estadounidense, que abrió en primavera un conflicto bélico con Irán que redujo el tránsito de petróleo por el estratégico estrecho de Ormuz, culpó a Ucrania del encarecimiento del gasóleo por sus ataques a las refinerías rusas. EFE

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