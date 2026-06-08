El primer ministro de Albania pide no preocuparse por el proyecto inmobiliario del yerno de Trump

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El primer ministro albanés, Edi Rama, afirmó el viernes que no había «ningún motivo de preocupación» cuando se le preguntó por las protestas contra el proyecto de un complejo turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump.

Desde hace casi una semana, las protestas han ido en aumento en Albania contra el proyecto de hotel de lujo vinculado a la hija de Trump, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner.

Los manifestantes sostienen que el proyecto, valorado en unos 1.200 millones de dólares, perjudicará el medioambiente, ya que contempla la construcción de hoteles de lujo en la zona protegida de Vjosa-Narta, en la costa adriática meridional.

Según el plan, presentado hace dos años, los promotores también esperan transformar la isla deshabitada de Sazan —antigua base militar comunista secreta— en un lujoso destino turístico.

«No hay proyecto, no hay ningún motivo de preocupación mientras no exista un proyecto», declaró Rama a los periodistas el viernes en Montenegro, donde asiste a una cumbre de la Unión Europea con líderes de los Balcanes.

Sin embargo, Rama dijo que en el proyecto están implicados los «mejores» expertos del mundo y subrayó que el objetivo es «hacer algo único».

«Aún no hay ningún proyecto aprobado», recalcó.

«Primero tenemos que disponer del proyecto, luego verlo y después debatir sobre él. No podemos debatir sobre algo que no existe», subrayó el primer ministro albanés, que pidió a los medios occidentales que fueran «mucho más cuidadosos».

El proyecto ha estado rodeado de incertidumbres, particularmente en lo relativo a la adquisición de títulos de propiedad de los terrenos en los que se construirían algunos de los hoteles.

Hasta ahora no se ha construido nada en esa zona.

Pero el proyecto ha sido mencionado en imágenes publicadas en la cuenta de Instagram de Kushner, en visitas de Ivanka Trump a Albania con inversores a principios de este año, así como en sus recientes declaraciones en un podcast en las que elogiaba la zona.

En los últimos días han aparecido videos que muestran trabajos preparatorios en la costa y excavadoras en la playa, unas imágenes ampliamente difundidas, especialmente en Instagram, que han intensificado la oposición al proyecto.

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