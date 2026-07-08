El principal asesor de seguridad griego cae en una llamada falsa rusa sobre Ucrania

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Atenas, 8 jul (EFE).- La oposición griega exige la dimisión del principal asesor de seguridad nacional del primer ministro, Thanos Dokos, tras ser engañado en una videollamada por un cómico ruso que se hizo pasar por un alto cargo ucraniano y logró que abordara asuntos sensibles de seguridad y política interna.

Uno de los integrantes del dúo cómico ruso Vovan y Lexus logró mantener una videollamada con Dokos durante varios minutos, en la que creyó que su interlocutor era el asesor de seguridad ucraniano Rustem Umerov, y en la que se abordaron diversos temas, entre ellos la localización hace dos meses en aguas griegas de un dron marino ucraniano con explosivos, un incidente que provocó una fuerte reacción de Atenas.

«Creía que estaba hablando con Umerov. Era en directo, lo podía ver como os estoy viendo ahora a vosotros», señaló en la emisora Skai Dokos, principal asesor de seguridad nacional del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis.

Dokos insistió en que la fecha en la que se realizó la broma no es una coincidencia, ya que ésta se produjo unos días antes de la cumbre de la OTAN en Ankara que inició ayer, martes, y en la que la guerra en Ucrania es uno de los principales temas.

El asesor habló en la llamada falsa también sobre política interna, sugiriendo que las próximas elecciones generales, previstas oficialmente para 2027, podrían adelantarse y celebrarse en los próximos meses, según el vídeo de la conversación que publicó el dúo ruso.

El Gobierno de Nueva Democracia, el partido de Mitsotakis, intentó restarle importancia al incidente y ha asegurado que durante dicha conversación no se divulgó ninguna información clasificada.

«Se trata de un ataque híbrido con penetración de los protocolos de seguridad, mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial extremadamente avanzada», señalaron fuentes gubernamentales a Skai.

Vovan, uno de los dos cómicos rusos, calificó en su cuenta de X de «estúpida» la afirmación del Gobierno griego respecto al uso de «inteligencia artificial extremadamente avanzada».

«Solo enviamos un correo electrónico en gmail a su oficina y nos respondieron», señaló.

Los partidos de oposición han descrito lo sucedido como un fiasco diplomático que plantea serias dudas sobre los procedimientos de seguridad nacional de Grecia y exigen la dimisión de Dokos.

«Dokos reveló los viajes al extranjero del jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Grecia», declaró el principal partido socialista de la oposición, PASOK, en un comunicado en el que pedía su dimisión.

Vovan y Lexus, considerados cercanos al Kremlin, ya han realizado bromas antes a varios altos cargos europeos, incluida la primera ministra italiana, Giorgia Meloni o, en 2022, al entonces presidente de Polonia, Andrej Duda.

Tras una broma telefónica similar en 2023, el asesor diplomático de Meloni, Francesco Maria Talò, se vio obligado a dimitir. EFE

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