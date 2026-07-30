El proveedor de centros de datos para IA Zhongji InnoLight cae en su debut en Hong Kong

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Las acciones de la empresa china Zhongji InnoLight cayeron en los primeros minutos de su debut en la bolsa de Hong Kong el jueves, tras recaudar al menos 6.800 millones de dólares en la mayor oferta pública inicial (OPI) de este centro financiero desde 2019.

La compañía, que fabrica componentes ópticos de alta gama para centros de datos de IA, cayó más de un 8,5% hasta los 895 dólares hongkoneses por acción alrededor de las 10H17 locales (02H17 GMT).

Zhongji InnoLight, que cotiza en la bolsa de Shenzhen, fijó el precio de sus títulos en 980 dólares hongkoneses.

De esa manera, recaudó unos 53.400 millones de dólares hongkoneses (unos 6.800 millones de dólares estadounidenses) en la mayor oferta pública de Hong Kong desde que el gigante tecnológico chino Alibaba cotizara en 2019.

Zhongji InnoLight es una de las varias empresas chinas incluidas en junio en la lista negra por el Departamento de Defensa de Estados Unidos debido a supuestos vínculos militares.

La empresa rechazó las acusaciones de Washington en su presentación ante la bolsa de Hong Kong, al afirmar que no ha «participado en ningún negocio ni actividad relacionada con el ámbito militar».

La cotización del jueves es la más reciente de una serie de debuts espectaculares de empresas chinas relacionadas con la inteligencia artificial en Hong Kong, lo que indica optimismo respecto a las ambiciones de Pekín en el sector.

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