El regreso del calor pone a prueba la lucha contra el megaincendio del suroeste de Francia

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París, 28 jul (EFE).- Francia se enfrenta este martes a una jornada que se teme más complicada que la del lunes por la llegada de una nueva ola de calor a la zona del megaincendio declarado a las puertas de Burdeos, que ha quemado ya 42.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 200.000 personas, aunque en la víspera no avanzó.

Las autoridades advirtieron de que el aumento previsto de las temperaturas, unido a una caída de la humedad ambiental, podría complicar las labores de extinción en el departamento de Gironda, donde el incendio sigue sin control, pero está «globalmente estable» al no sumar nuevas hectáreas quemadas, según el último informe facilitado anoche por la prefecta (delegada del Gobierno) de Nueva Aquitania y Gironda, Sophie Brocas.

No obstante, Brocas advirtió de que la situación «sigue siendo muy impredecible», ya que la región entra este martes en alerta amarilla (la tercera en importancia) por ola de calor, con temperaturas esperadas de 37 grados y vientos de hasta 40 kilómetros por hora esta tarde, mientras que podrían acercarse a los 40 grados el miércoles.

Actualmente combaten este megaincendio 2.750 bomberos, 1.500 militares, 1.440 efectivos de otras fuerzas de seguridad y 18 recursos aéreos, entre los que se incluye un avión militar A400M adaptado para lanzar liquido retardante.

Las próximas semanas seguirán siendo difíciles, advirtió el presidente francés, Emmanuel Macron, al visitar el centro operativo de los bomberos en la zona afectada el lunes.

Macron pidió mantener el esfuerzo colectivo frente a los incendios y confirmó que el fuego declarado en el departamento vecino de Las Landas ha quedado estabilizado.

La evolución de ese incendio permitió contener su avance durante las últimas 24 horas, aunque con unas 500 hectáreas adicionales quemadas y un comportamiento considerado más favorable para los equipos de emergencia, que lograron frenar nuevos focos importantes.

Eso permitió que unas 15.000 personas pudieran regresar el lunes por la noche a sus viviendas en Las Landas tras la estabilización del incendio, que ha calcinado 3.600 hectáreas y cerca de 200 edificios, mientras que en Gironda la cifra de viviendas destruidas asciende al menos a 240, según el recuento facilitado anoche.

En Gironda, las autoridades mantienen la orden de evacuación preventiva y descartan por ahora el regreso de los desplazados de veintitrés localidades. También han suspendido las actividades de las colonias de vacaciones y prohibido los eventos deportivos y culturales, así como las actividades náuticas y la navegación en el lago de Cazaux-Sanguinet.

Más de un millar de personas continuaban alojadas el lunes por la noche en el recinto ferial de Burdeos, entre ellas decenas de residentes de centros de mayores evacuados por precaución.

Las restricciones al transporte también continúan. Este martes seguirá interrumpida la circulación de los trenes de alta velocidad al sur de Burdeos, salvo los servicios con destino a Agen y Toulouse, mientras que la autopista A63 permanece cerrada en ambos sentidos entre Burdeos y Bayona.

Desde comienzos de 2026, los incendios forestales han arrasado ya más de 116.000 hectáreas en Francia, un nuevo récord que supera ampliamente el registrado durante el verano de 2022, según el Ministerio de las Fuerzas Armadas, responsable de la coordinación de la seguridad civil.

El incendio de la bahía de Arcachón ha provocado la evacuación de unas 220.000 personas, en una de las mayores operaciones de este tipo realizadas en el país. El Gobierno anunció además que las aseguradoras asumirán los costes de realojamiento de los evacuados en Gironda, Las Landas y el departamento mediterráneo del Var.

En otros frentes, las autoridades informaron de que los rebrotes del incendio del Gros Bessillon, en el Var, quedaron controlados al término de la jornada. El fuego sigue activo en Córcega, mientras que el declarado en los Altos Alpes ha sido estabilizado después de arrasar unas 510 hectáreas.

La jornada dejó además la muerte de un bombero voluntario de 38 años en el departamento de Bocas del Ródano, después de que el camión cisterna que conducía sufriera una salida de la vía al norte de Arlés. En Gironda, se contabilizan hasta la fecha 88 bomberos heridos, según las autoridades. EFE

cat/mam