El Salvador, a un año de las próximas elecciones generales tras reforma constitucional

San Salvador, 28 feb (EFE).- El Salvador se encuentra desde este sábado a un año de que se realicen elecciones generales tras una reforma constitucional que le permite al presidente Nayib Bukele postularse para un tercer mandato consecutivo y alarga el periodo presidencial a 6 años.

«Estamos exactamente a un año de las elecciones donde tú serás el protagonista y tú voto construirá el futuro de El Salvador», publicó el sábado el Tribunal Supremo Electoral en sus redes sociales.

El ente colegiado recordó que los comicios serán el 28 de febrero de 2027 para elegir al presidente, vicepresidente, los diputados a la Asamblea Legislativa y consejos municipales.

El próximo 7 de abril vence el plazo para que los partidos políticos en contienda convoquen a elecciones internas para elegir a sus candidatos a todos los puestos de elección popular, y el 29 de julio será el último día para realizar esta elección.

El 31 de agosto de 2026 es el último día para que se puedan inscribir nuevos partidos políticos y el 19 de noviembre es el último día para la presentación de solicitudes de Inscripción de candidaturas a presidente y vicepresidente.

El periodo de propaganda, según el Calendario Electoral del TSE, comienza el 27 de octubre de 2026 y concluye el 24 de febrero de 2027.

Se prevé que el presidente Bukele busque en estas elecciones su tercer período consecutivo, tras una reforma electoral exprés abanderada por su partido Nuevas Ideas, que domina el Congreso.

La Asamblea Legislativa, dominada por NI, aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que el presidente Nayib Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como ‘The Grefg’, que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por «diez años más», aunque aclaró que es solo un deseo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029. Sin embargo, con la reforma se adelantaron las elecciones presidenciales para 2027 para realizar ese año comicios generales y que a partir de ese año el período presidencial se extienda hasta los 6 años.

Bukele defendió en ese momento la reelección inmediata y señaló que «el 90 % de los países desarrollados permiten» la reelección indefinida. EFE

hs/gf/cpy