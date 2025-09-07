El Salvador apunta a Surinam para incrementar la renta que necesita para ir al Mundial

2 minutos

San Salvador, 7 sep (EFE).- La selección de El Salvador, conducida por el experimentado entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, promete aplicarse este lunes para derrotar a la de Surinam e incrementar la renta de puntos para encarrilar la clasificación al tercer Mundial de su historia.

Los salvadoreños lideran el Grupo A gracias a su victoria a domicilio sobre Guatemala en la primera fecha por 0-1 y al empate sin goles con Panamá.

Tras el partido con los guatemaltecos, Gómez se mostró preocupado por la recuperación de los jugadores para esta jornada, dado que varios defensores se vieron exhaustos en Ciudad de Guatemala y pedían la sustitución.

Sin embargo, el equipo salvadoreño no ha confirmado bajas y las entradas al Coloso de Montserrat, en San Salvador. se agotaron desde el 5 de septiembre.

«Es un paso importante, es un resultado muy bueno y es el comienzo», dijo Gómez a periodistas a su llegada a El Salvador y apuntó que el cuerpo médico de la Selecta está «trabajando duro» por los cinco jugadores que estaban «en muy mal estado» físico durante el juego.

El Salvador ha ganado ocho de los partidos jugados con Surinam.

Las victorias más recientes en eliminatorias de la Concacaf fueron goleadas por 1-3 y 4-0. El último partido oficial fue el 10 de junio pasado, que se saldó con empate 1-1 en El Salvador.

El Salvador ha participado en los Mundiales de México 1970 y España 1982. En esta última cita destacó Jorge ‘Mágico’ González, la máxima leyenda del fútbol de ese país. EFE

Posibles alineaciones:

El Salvador: Mario González; Henry Romero, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Diego Flores; Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Mauricio Cerritos, Jefferson Valladares; Styven Vásquez y Brayan Gil.

Seleccionador: Hernán Darío Gómez

Surinam: Etienne Vaessen; Liam Van Gelderen, Radinio Balker, Leo Abena, Djevencio Van Der Kust, Shaquille Pinas; Dhoraso Klas, Denzel Jubitana, Kenneth Paal; Gyrano Kerk y Richonell Margaret.

Seleccionador: Stanley Menzon

Árbitro: Adonai Escobedo González (México)

Hora: 18.30 local (23.30 GMT)

Estadio: Cuscatlán, en San Salvador. EFE

hs/gf/hbr