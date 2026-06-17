El secretario general de la ONU pide perdón a las víctimas de las bandas armadas en Haití

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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió perdón frente a mujeres desplazadas por la violencia de las pandillas en Haití, y lamentó el martes no haber logrado movilizar al mundo para aliviar su sufrimiento.

En medio de una antigua escuela de Puerto Príncipe que acoge a más de 1.250 desplazados, Guterres, quien llegó a Haití el martes por la mañana, se sentó con algunas mujeres que le contaron cómo es su vida desde hace casi dos años en este lugar bautizado «Colombie».

«Llegué con mis cuatro hijos el 13 de noviembre de 2024, lo perdí todo», relata una de ellas en esta sala de calor sofocante bajo los techos de chapa.

Los otros espacios están peor. «Cincuenta personas por aula, diez familias, ninguna intimidad», continúa, mientras su vecina describe las plagas que los atacan, y a los niños privados de escuela.

«Les pido perdón por no haber sido capaz de movilizar a la comunidad internacional», les dijo el jefe de la ONU.

Lamentó que «por desgracia» el plan de ayuda humanitaria de Naciones Unidas para 2026, cifrado en 880 millones de dólares, esté financiado en menos de una cuarta parte.

Estas mujeres forman parte de las aproximadamente 1,5 millones de personas que, según la ONU, se encuentran hoy desplazadas a causa de la brutalidad de las pandillas, que multiplican asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamientos forzosos de niños.

Cerca de la mitad de la población, de unos 11 millones de habitantes, se encuentra en grave inseguridad alimentaria.

«Mi mensaje a la comunidad internacional: dejen de mirar hacia otro lado. Debemos estar al lado de Haití», insistió.

El mensaje de los desplazados de Colombie también es muy claro: «Queremos volver a casa», grita la multitud en créole al secretario general.

– En blindado –

Al bajar del helicóptero que lo trajo desde Santo Domingo, al otro lado de la isla La Española que Haití comparte con República Dominicana, Guterres aseguró al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que fue a recibirlo, su «solidaridad» con la población.

Atravesando en un vehículo blindado las calles de la capital, el secretario general, que había viajado a Puerto Príncipe por última vez en julio de 2023, visitó también el campamento Vertières, que acoge a los primeros contingentes de la flamante Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG), constató una periodista de la AFP que viajaba con él.

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió en septiembre sustituir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), dirigida por Kenia, mal equipada y criticada, por esta nueva FRG, más robusta.

En pleno despliegue, podrá contar con hasta 5.500 efectivos uniformados, policías pero también militares, a diferencia de la MMAS. Ahora tiene menos de 1.000 hombres. No es una misión de mantenimiento de la paz de la ONU.

Recientemente, las operaciones de las fuerzas del orden -que implican a la policía haitiana asociada a ataques con drones llevados a cabo por empresas privadas extranjeras- y las acciones de los grupos de autodefensa, han logrado frenar la expansión de las bandas que controlan 90% de la capital, según el último informe de expertos designados por el Consejo de Seguridad, publicado en abril.

«La violencia de las bandas ha causado al menos 2.300 muertos, 1.100 heridos y 99 secuestros desde principios de año», declaró el lunes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

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