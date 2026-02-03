El secretario general de la OTAN visita Kiev tras el masivo bombardeo ruso

Kiev, 3 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este martes a Kiev, para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, horas después de que Rusia bombardeara masivamente la infraestructura energética de la capital y de otras partes del país y dejara de nuevo a miles de ciudadanos sin calefacción ni luz en medio de temperaturas invernales extremas.

Zelenski publicó un vídeo de ambos colocando velas y homenajeando a los defensores ucranianos fallecidos cerca del memorial nacional en la Plaza de la Independencia de Kiev. EFE

(vídeo)