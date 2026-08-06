El sector automotriz de Argentina celebra el nuevo acuerdo comercial con Ecuador

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Buenos Aires, 6 ago (EFE).- Las empresas fabricantes de piezas y partes para automóviles en Argentina celebraron el acuerdo comercial firmado este jueves con Ecuador, que permitirá a las terminales exportar automóviles al país andino con menores aranceles.

En un comunicado difundido en Buenos Aires, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) destacó que el acuerdo representa «un nuevo paso estratégico para consolidar la presencia de la industria en los mercados de la región».

Este jueves, durante la visita que el presidente argentino, Javier Milei, realiza a Quito, Argentina y Ecuador firmaron un acuerdo que rebaja del 28 % al 10 % el arancel para el ingreso al mercado ecuatoriano de automóviles fabricados en Argentina y a 0 % para el caso de los vehículos eléctricos e híbridos y las partes y piezas para autos.

El pacto suscrito en Quito es una adenda al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 59 vigente desde 2005, que reglamenta los intercambios comerciales con Ecuador de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

«La mejora en las condiciones de acceso a los mercados, en el marco de la adenda al ACE-59, mejorará significativamente las exportaciones de los vehículos fabricados en Argentina, al tiempo que sienta las bases de un esquema de integración productiva y de beneficio mutuo», dijo ADEFA en su comunicado.

Para la entidad empresarial, «el acuerdo también abre oportunidades concretas para la industria ecuatoriana, que podrá integrarse a las cadenas globales de abastecimiento de autopartes y ganar participación tanto en la provisión a las terminales instaladas en Argentina como en nuestro mercado de reposición».

«En tanto, para Argentina, este acuerdo representa una oportunidad inmejorable para incrementar las exportaciones de vehículos y autopartes hacia Ecuador, apoyándonos en la altísima calidad de los productos que fabrica nuestra industria automotriz reconocida en toda la región por sus estándares de excelencia», añade el comunicado.

De acuerdo al último informe de la entidad, en los primeros siete meses de este año Argentina exportó a Ecuador un total de 1,90 vehículos.

La Asociación de Fábricas de Argentinas de Componentes (AFAC) también celebró el acuerdo sellado este jueves con Ecuador, el cual, aseguró, «beneficia al entramado productivo», aportando «volumen a las exportaciones sectoriales, mejorando la competitividad productiva».

«Desarrollar mercados es una de las condiciones para mejorar la escala que necesita nuestra industria para fortalecer la competitividad. Ello exige una visión de conjunto para potenciar a toda la cadena de agregado de valor», señaló Juan Cantarella, presidente ejecutivo de AFAC, en un comunicado. EFE

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