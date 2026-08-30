El senador de EEUU Ted Cruz insiste en que Venezuela celebre elecciones a mediados de 2027

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Los Ángeles, 30 ago (EFE).- El senador estadounidense Ted Cruz insistió este domingo sobre la necesidad de celebrar elecciones libres y justas en Venezuela, al tiempo que defendió que este proceso avance de forma paralela al acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos, que contempla una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

«Es necesario que haya elecciones democráticas y libres en Venezuela», declaró Cruz al programa «Meet the Press» de NBC News.

El legislador republicano por Texas cargó contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y recordó que ella era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, capturado por las autoridades estadounidenses en enero pasado.

«Maduro era ilegítimo. Era marxista. Había usurpado el poder en contra de la voluntad de los votantes y, desde el principio, he estado instando —y creo que la Administración trabaja en ello— a que se celebren elecciones libres y justas», dijo el senador.

Añadió que las elecciones para buscar el sucesor de Rodríguez se deberían celebrar a más tardar a mediados del próximo año.

Las declaraciones del republicano se dan a dos días de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo para que empresas estadounidenses se hagan con el control de 65.000 millones de barriles de reservas de petróleo de Venezuela, una quinta parte de las reservas probadas del país caribeño.

Cruz elogió el acuerdo y aseguró que, tal como se anunció, parece que podría tener un impacto “muy positivo” en Estados Unidos y en su economía, en los empleos estadounidenses y en los precios de la gasolina a largo plazo.

Asimismo, advirtió que la implementación del acuerdo petrolero no debería afectar la realización de las elecciones. “Creo que no importa tanto cuál de las dos cosas ocurra primero. Creo que el acuerdo petrolero avanzará tan rápido como sea posible, pero las elecciones libres y justas también deben celebrarse con rapidez”. EFE

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